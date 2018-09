Mindestens 30 Todesopfer bei Tsunami in Indonesien

Bei zwei schweren Erdbeben und einem folgenden Tsunami sind auf der indonesischen Insel Sulawesi vermutlich mehrere Dutzend Menschen ums Leben gekommen. Allein das Krankenhaus der Küstenstadt Palu berichtete am Samstag von mindestens 30 Todesopfern. Das genaue Ausmaß der Schäden ist auch viele Stunden nach der Katastrophe noch nicht absehbar.

Am Freitag hatten die Behörden mitgeteilt, man rechne mit mehreren Toten in den Trümmern zusammengestürzter Häuser. Über die Küste von Palu war am Freitagabend eine zwei Meter hohe Meereswelle hereingebrochen, die durch ein Erdbeben ausgelöst worden war. Viele Menschen gerieten in Panik. Mehrere Häuser wurden weggeschwemmt. Auch eine Shopping Mall und eine Moschee nahmen schweren Schaden.