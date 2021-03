Mindestens 20 Tote bei Explosionen in Äquatorialguinea

Bei einer Serie von schweren Explosionen wurden außerdem hunderte Menschen verletzt. Die Ursache ist noch unklar. Das Militär schließt einen Angriff nicht aus.

Bei starken Explosionen im westafrikanischen Äquatorialguinea sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen und Hunderte verletzt worden. Nach den Explosionen am Sonntag in einem Militärkomplex der Stadt Bata würden insgesamt 420 Verletzte in drei Krankenhäusern behandelt, teilte die Gesundheitsbehörde des Landes auf Twitter mit. Auf Bildern und Videos, die auf Twitter verbreitet wurden, waren eine hohe Rauchsäule und fliehende Menschen zu sehen.