„Min Lado“ als Kunstgalerie

Ausstellung „Kunst & Schrift“ von Simone Gmeiner-Stadelmann und Claudia Lässer.

Simone Gmeiner-Stadelmann ist freischaffende Künstlerin mit einem eigenen Atelier in Alberschwende. Ihre gezeigten Exponate aus Ton (Rakubrand) sowie die Bilder in Acrylmischtechnik strahlen viel Freude und Kreativität aus. In der Ausstellung sind eindrucksvolle Juppenfiguren aus Ton, Keramikarbeiten und farbenprächtige Bilder, die sich unterschiedlichen Themen widmen, zu sehen. Ihre Liebe zur Schrift hat Claudia Lässer bei einem Kalligrafie-Kurs entdeckt und zur Perfektion weiterentwickelt. Ein Querschnitt ihres Schaffens zeigt ihr feines Gespür für grafische Gestaltung. In einer Kooperation haben die beiden Künstlerinnen auch gemeinsame Werke geschaffen.