"Min Bapa ist der Beste": Das sind die Vatertags-Grüße der Vorarlberger

VOL.AT hat sich in Dornbirn umgehört, wofür Vorarlberger ihren Vätern dankbar sind und was sie ihnen zum Vatertag wünschen.

Am heutigen 14. Juni ist Vatertag. Die Papas, Dätas und Bapas im Ländle stehen an diesem Tag besonders im Mittelpunkt. Einmal im Jahr haben auch sie sich ein Dankeschön von ihren Kindern verdient.

Der Held der Kindheit

Bei einer Umfrage in Dornbirn verrieten Vorarlberger, für was sie ihren Papas heute besonders dankbar sind, und was sie ihnen an ihrem Ehrentag wünschen.