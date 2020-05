Milovanovic wird doch Trainer, aber erst 2021

VfB Hohenems hat einen neuen Coach für das nächste Jahr verpflichtet

Vor zwei Wochen hatte Wunschkandidat Goran Milovanovic-Sohm dem VN.at Eliteligaklub World-of-Jobs VfB Hohenems in Sachen Trainerfrage eine Absage erteilt. Vierzehn Tage später Kommando zurück: Der 44-jährige Ex-Langzeitcoach Goran Milovanovic-Sohm von Vorarlbergligaklub Alberschwende wird doch Coach in der Grafenstadt. Allerdings hat es wieder einen Haken: Erst ab Jänner 2021 wird sich Milovanovic seiner neuen Aufgabe als Hohenems Trainer widmen. Im August 2020 sieht Milovanovic zum zweiten Mal Vaterfreuden entgegen und er ist im Herbst noch nicht so weit für einen Trainerjob. Im Herbst wird Hohenems eine Übergangslösung machen. Apropos Übergangslösung: Schon vor drei Jahren war es eine genau gleiche Konstellation: Damals hatte Rade Plakalovic (60) im Herbst 2017 rund sechs Monate die Emser betreut, ehe Peter Jakubec das Traineramt übernahm.