Milojevic-Doppelpack war Garant zum Heimsieg

Die Unter-15-Mannschaft der Fußballakademie und die jüngsten Talente des Landes feierten Erfolge gegen LASK Juniors OÖ

Zwei Erfolge und eine Niederlage gab es für die heimischen Akademie Mannschaften zur Frühjahrs-Heimpremiere gegen die Alterskollegen von LASK Juniors OÖ in Bregenz. Zweiter Sieg im zweiten Spiel in der Rückrunde für die Unter-16-Mannschaft mit Trainer Helmut Hafner. Gegen den Vierten aus Oberösterreich überraschten die Unter-16-Jährigen erneut. Matchwinner war Kapitän Filip Milojevic mit einem Doppelpack. Der Feldkircher verwandelte einen Strafstoß in der Nachspielzeit zum 3:1-Endstand. Schon zuvor traf der Oberländer nach einem Freistoß ins gegnerische Tor. Der Führungstreffer besorgte der Wolfurter Tamar Crnkic. Milojevic hat schon acht Treffer auf dem Konto und liegt zusammen mit dem Tiroler Stefan Kordic an der zweiten Stelle. Die zwei Erstplatzierten Yannick Vötter (Tirol) und Philipp Haberl (St. Pölten haben nur ein Tor mehr als Milojevic erzielt. Die U-16-Elf ist nun schon Siebter in der Tabelle. Die jüngsten Talente des Landes siegten dank den Toren von Yanik Spalt aus Nüziders und Christopher Olivier aus Au verdient mit 2:0. Dabei spielte die Truppe mit Trainer Teddy Pawlowski fast eine Hälfte in Unterzahl, weil ein Vorarlberger wegen Torraub ausgeschlossen wurde. Das U-15-Team rückt auf Rang fünf in der Tabelle vor. Das zwölfte Saisontor des Altacher Noah Bischof war für die Unter-18-Jährigen zuwenig für einen Punkt. Noah Bischof rangiert in der Torschützenliste auf Platz zwei zusammen mit Jakob Knollmüller von St. Pölten. Der beste Torschütze Elias Havel von Salzburg hat 14 Tore geschossen. Trotz der zweiten Niederlage im Frühjahr liegt die Fuchsbichler-Mannschaft an der guten 6. Stelle.