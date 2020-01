Millioneninvestitionen im Naherholungsgebiet Furx

Der Alpengasthof Peterhof soll abgerissen werden. Dafür kommen ein Restaurant-Gebäude und zwölf Ferien-Chalets.

Hinter dem Projekt steht die F25 Projektgesellschaft mbH in Rankweil, die zu 60 Prozent dem Vorarlberger Unternehmer und Investor Roman Rauch gehört. Die restlichen Anteile halten Anita Maria und Karl Heinz Schmid. Die Familie Schmid betreibt den Alpengasthof Peterhof, gleich wie die Falba Stuba im Ski- und Wandergebiet Laterns-Gapfohl. Roman Rauch bestätigte auf wpa-Anfrage sein Engagement bei den Neubauten in Furx. Er sei hier als Unterstützer und Investor an Bord. Betrieben werde auch das neue Angebot von der Familie Schmid, konkret von Sohn Patrick Schmid in vierter Generation.