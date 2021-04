Millioneninvestition in Photovoltaik

Schmidt’s und Weyland Steiner investieren an drei österreichischen Standorten in eigene Photovoltaik-Anlagen.

An den Standorten in Klagenfurt (Schmidt’s Handelsgesellschaft), Ried im Innkreis (Weyland Steiner) und Spittal an der Drau (Weyland Steiner) wurden PV-Aufdachanlagen mit einer Gesamtleistung von mehr als 500 kWp errichtet.