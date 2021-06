Millioneninvestition bei Amann Kaffee vor dem Abschluss

Anfangs war von rund einer Million Euro für die Erweiterung des Standortes Lustenau die Rede - jetzt wurden es drei Millionen Euro für Investitionen in Lustenau und Schwarzenberg.

Der Kaffee-Hersteller Amann Kaffee GmbH mit Standorten in Lustenau und Schwarzenberg steht vor dem Abschluss eines rund drei Millionen Euro schweren Investitionsprogrammes, das im Jänner 2020 gestartet wurde. Geschäftsleitungsmitglied Florian Amann erklärte im wpa-Gespräch, dass der Investitionsplan mit der Installation einer 60-Kilogramm-Röstanlage am Stammsitz in Lustenau bis zum Frühherbst 2021 umgesetzt werde. Aufgrund der Corona-Maßnahmen sei das Bau- und Investitionsprojekt zeitlich massiv verzögert worden.

Mit den rund drei Millionen Euro sind die Investitionen deutlich höher geworden als ursprünglich geplant. So war vor rund zwei Jahren von etwa einer Million Euro nur für Lustenau die Rede. Die Investitionen beinhalten als Erweiterung einen Lager- und Logistikkomplex in Lustenau, eine jetzt größer ausgefallene neue Showrösterei sowie zusätzliche Büro- und Besprechungsräume. Am Hauptproduktionsstandort in Schwarzenberg wurde im Vorjahr zudem eine weitere Abpackstraße installiert.

Keine Schließung in Schwarzenberg

Florian Amann trat in dem Zusammenhang Gerüchten entgegen, wonach Amann Kaffee den Hauptproduktionsstandort in Schwarzenberg auflassen und zukünftig alles in Lustenau zusammenziehen könnte. "Da gibt es nicht einmal ansatzweise eine Überlegung dazu. Das würde sich an unserem Standort in Lustenau schon aus Platzgründen niemals ausgehen." Er gibt zu bedenken, dass in Schwarzenberg, wo 95 Prozent der Produktion angesiedelt sind, auch mehrere entsprechend große Rohkaffee-Silos aufgestellt seien. Man habe im Gegenteil die Absicht, weitere Investitionen in die Logistik sowie in die Modernisierung der Röstanlagen in Schwarzenberg zu tätigen.