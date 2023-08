Millionenbetrug in Vorarlberg - KHBG beauftragte externe Prüfer

Hinweisgebersystem schärfen

Schaden in Millionenhöhe

Die KHBG hat außerdem ihre Rechtsberatung verstärkt: Man habe inzwischen mehrere Anwälte mit dem Fall betraut, darunter eine Kanzlei aus Wien. Über die Rechtsvertreter habe man sich an Siemens gewandt, Ziel bleibe die vollständige Schadloshaltung der KHBG. Gleichzeitig habe die Fortführung der Bauagenden oberste Priorität, betonte Fleisch in der Aussendung.

Die Staatsanwaltschaft Feldkirch führt derzeit sechs Personen als Beschuldigte, die teilweise geständig sein sollen. Vier Personen sitzen in Untersuchungshaft, darunter zwei Mitarbeiter der Bauabteilung der KHBG. Gegen einen pensionierten KHBG-Mitarbeiter wird auf freiem Fuß ermittelt. Ein Mann aus der Bauwirtschaft hat sich in der Causa selbst angezeigt und kooperiert mit den Behörden. Dass weitere Beschuldigte und Geschädigte hinzukommen, sei nicht auszuschließen, so eine Sprecherin am Freitag. Man gehe von langwierigen Ermittlungen aus. Die Beschuldigten sollen durch überhöhte Rechnungen einen Schaden in Millionenhöhe verursacht haben.