Millionen-Betrag! So viel Geld hat Pietro Lombardis Freundin in einem Monat ausgegeben

Pietros Fans waren nicht einmal nah dran: Kürzlich ließ er auf Instagram seine Follower raten, wie viel Geld seine Freundin Laura Maria in einem Monat ausgegeben hat.

In einem kürzlich durchgeführten Instagram-Livestream berichtete Pietro Lombardi über die ungewöhnlich hohen Ausgaben seiner Freundin Laura Maria im letzten Monat. Die Summe überraschte selbst die treuesten Fans des Paares.

Schätzungen von 500 bis 10.000 Euro

Pietro Lombardi (31) ist bekannt für seine offene Art, vor allem, wenn es um sein Privatleben geht. In einem Instagram-Livestream am Mittwochabend forderte er seine rund 3.000 zusehenden Follower auf, zu raten, wie viel seine Freundin Laura Maria Rypa (27) im vergangenen Monat ausgegeben hatte. Die Schätzungen reichten von 500 bis 10.000 Euro, doch die tatsächliche Summe lag weit darüber. Pietro enthüllte schließlich, dass Laura im letzten Monat 2,4 Millionen Euro ausgegeben hatte, hauptsächlich bei Online-Shopping-Portalen wie Amazon, Zalando und Oceans Apart.