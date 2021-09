Mille Formaggi statt Quattro Formaggi: Franzose plant 1000-Käse-Pizza

Ein Mann mit schmackhafter Idee. Der Franzose will nun auf der Foodmesse Sirha in Lyon einen neuen Weltrekord aufstellen: Statt einer Quattro Formaggi-Pizza möchte der Pariser Küchenchef Julien Serri den Teig mit 1000 verschiedenen Käsesorten belegen.

Gemeinsam mit einem Youtuber will der Pizzabäcker auf der Messe Sirha am Samstag die gewaltige Pizza fabrizieren und in den Ofen schieben, kündigte die Messe an.