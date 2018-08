Militante Palästinenser erklärten Ende der Kämpfe

Nach einer neuen Eskalation der Gewalt im Nahen Osten hat in der Nacht auf Freitag vorerst Ruhe geherrscht. Gegen Mitternacht hatten militante Palästinenser, darunter auch die radikal-islamische Palästinenserorganisation Hamas, nach eigenen Angaben ein Ende der Kämpfe mit Israel erklärt. Die Waffenruhe sei nun in Kraft unter der Bedingung, dass sich Israel daran halte.

Am Donnerstagmittag unterbrachen die palästinensischen Kämpfer und die israelische Armee ihre anhaltenden Angriffe für mehrere Stunden. Später attackierte die israelische Luftwaffe dann ein Kulturzentrum in Gaza-Stadt, in dem sich nach Angaben desselben auch Büros der ägyptischen Gemeinde in Gaza befand. Der israelischen Armee zufolge benutzten Sicherheitskräfte der im Gazastreifen herrschenden Hamas das fünfstöckige Gebäude “zu militärischen Zwecken”.