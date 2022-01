Miley Cyrus startete mit Outfit-Panne ins neue Jahr

Miley Cyrus feierte dieses Jahr eine große Silvesterparty, die live vom Sender NBC übertragen wurde.

Bei der "Mileys New Years Eve Party", die in Miami stattfand, war Miley nicht nur als Gastgeberin, sondern auch als Performerin auf der Bühne. Der Abend war geprägt von mehreren Auftritten und zahlreichen glamourösen Kleiderwechsel der 29-Jährigen. Mit einem der Outfits hatte die Sängerin jedoch etwas zu kämpfen.

Während ihres Auftritts von "Party in the U.S.A" verlor Miley fast ihr Top, wegen eines scheinbar gerissenen Fadens, das ihr Oberteil zusammenhielt. Anfangs versuchte die Sängerin ihr Top mit einer Hand an der richtigen Stelle zu halten. Kurz darauf verließ sie jedoch die Bühne, um sich dort ein "ganzes" Oberteil in Form eines roten Blazers zu besorgen. Ihre Band ließ sich nichts anmerken und nach wenigen Sekunden war der Pop-Star auch schon wieder zurück auf der Bühne.