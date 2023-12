Mildes Wetter in Vorarlberg: Sonnige Aussichten und leichte Föhnlage

In den kommenden Tagen erwartet Vorarlberg überwiegend mildes und sonniges Wetter. Die Temperaturen bleiben für die Jahreszeit ungewöhnlich warm.

Darum geht's: Mildes und sonniges Wetter in Vorarlberg

Höchsttemperaturen von 4 bis 9 Grad am Dienstag

Mischung aus Sonnenschein und Wolken am Mittwoch

Dienstag: Sonnenschein und leichte Wolken

Am Dienstagnachmittag erfreut sich Vorarlberg an überwiegend sonnigem Wetter. Dünne Schleierwolken trüben das Bild kaum, und ein spürbarer Westwind sorgt für sehr milde Temperaturen. Am Nachmittag erreichen die Werte 4 bis 9 Grad, in sonnigen Hanglagen möglicherweise noch höher. Die Nacht bleibt trocken, mit möglichen Hochnebelfeldern im Bodenseeumfeld und im Vorderwald. Tiefstwerte liegen zwischen -2 und +2 Grad, in höheren Tälern bei bis zu -8 Grad.

©VOL.AT

Mittwoch: Sonnig und föhnig

Der Mittwoch bringt eine Mischung aus Sonnenschein und hohen Wolkenfeldern. Dank leichtem Föhn steigt die Nullgradgrenze auf über 3000 Meter. Die Temperaturen bewegen sich in einem Bereich von -2 bis +2 Grad am Morgen und 4 bis 11 Grad am Nachmittag.

Donnerstag: Freundlich trotz Wolken

Ausgedehnte Wolkenfelder begleiten am Donnerstag die Sonne, ohne jedoch den freundlichen Gesamteindruck zu trüben. Die Temperaturen bleiben mild, mit Tiefstwerten zwischen -4 und 0 Grad und Höchstwerten um 5 bis 9 Grad.

self all Open preferences.

Mittelfristvorschau

Freitag: Föhnig und mild mit Sonnenschein und hohen Wolken. Temperaturen zwischen -1 und +4 Grad in der Nacht, 7 bis 12 Grad tagsüber.

Samstag: Eine Kaltfront bringt Regen, oberhalb mittlerer Höhenlagen Schnee und starken Westwind. Tiefstwerte von 0 bis 4 Grad, Höchstwerte zwischen 3 und 7 Grad.

Sonntag: Trockener und sonniger Ausklang des Jahres. Temperaturen fallen auf -2 bis +2 Grad in der Nacht und erreichen 3 bis 7 Grad am Tag.