Milder Herbst mit November-Rekord: Heute bis zu 20 Grad

Die erste Novemberwoche startet mit einem milden Montag, mit bis zu 20 Grad darf gerechnet werden. Das Wochenende verspricht Sonnenstunden.

Der Montag begann stark bewölkt, aber relativ mild, vereinzelt kann es leicht tröpfeln. Die Wolkenfelder bekommen tagsüber mehr und mehr Lücken un dlassen zeitweise die Sonne durch, ganz ohne Wolken wird es aber nicht abgehen. Die Temperaturen steigen bis ins Hochgebirge hinauf an, die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 20 Grad. In der Nacht auf Dienstag verdichten sich die Wolken wieder.

Kaltfront am Dienstag

Am Dienstag legt sich eine Kaltfront in Vorarlberg an. Aus dichter, tief hängender Bewölkung regnet es zunächst nur leicht, im Montafon kann es vormittags auch noch einige Stunden trocken sein. Nachmittags wird der Regen kräftiger und erfasst ganz Vorarlberg, die Temperaturen ziehen sich bis zum Abend immer mehr zurück. Nachts sinkt die Schneefallgrenze vorübergehend gegen 1300 Meter. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 14 Grad.

Wolkiger Mittwoch

Am Mittwoch folgen in den Morgenstunden noch einige Schauer, auch Schneeschauer ab etwa 1.300 Meter. Tagsüber bleiben die Wolken zwar in der Überzahl, aber der Regen bzw. Schneefall hört noch am Vormittag auf.