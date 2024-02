Milde und föhnige Woche: Wechselhaftes Wetter in Sicht

Die kommende Woche startet mit föhnigen Bedingungen und milden Temperaturen. Während der Föhn zu Beginn der Woche noch für trockenes Wetter sorgt, zeigt sich das Wetter im weiteren Verlauf wechselhaft mit Chancen auf Sonne und leichten Niederschlägen.

Mittwoch: Am Mittwoch weiterhin wolkenreiches Wetter bei milden Verhältnissen. Es ist den ganzen Tag trüb und zeitweise kann es leicht regnen und schneien. Schneefallgrenze 1000 bis 1200 Meter. Tiefstwerte: -1 bis +5 Grad, Höchstwerte: 5 bis 10 Grad. Donnerstag: Am Donnerstag sollte es mit Zwischenhocheinfluss einigermaßen sonnig werden. Hochnebel in den Niederungen und Becken ist bis in den Vormittag hinein ein Thema. Es bleibt trocken und mild bei über 10 Grad. Freitag: Am Freitag nähert sich von Westen eine Störung an. Im Vorfeld wird es föhnig und auch erste Regenschauer sind nicht ausgeschlossen. Die Schneefallgrenze ist in mittleren Höhenlagen.