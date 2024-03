Mike Tyson kehrt für Show-Kampf in den Boxring zurück

Der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister Mike Tyson kehrt für einen Show-Kampf in den Boxring zurück.

Wie sein 30 Jahre jüngerer Gegner Jake Paul am Donnerstag verkündete, soll der Kampf zwischen den beiden Amerikanern am 20. Juli im AT&T Stadium in Dallas stattfinden. In das Football-Stadion in Texas passen normalerweise bis zu 100 000 Zuschauer. Zudem wird der Kampf auch bei Netflix zu sehen sein. Der Streamingdienst verlangt für das Duell keine extra Gebühren von seinen Abonnenten.