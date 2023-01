Mikaela Shiffrin auch in Zagreb nicht zu schlagen

Mikaela Shiffrin war auch beim Slalom in Zagreb eine Klasse für sich und feierte den bereits 81. Weltcupsieg. Gritsch als 7. beste ÖSV-Läuferin.

Für den Skizirkus der Damen ging es im neuen Jahr heute mit dem ersten von zwei Slaloms in Zagreb weiter. Aufgrund von zu wenig Schnee und warmen Temperaturen ging das Rennen auf verkürzter Strecke über die Bühne. Im ersten Durchgang kam wenig überraschend US-Superstar Mikaela Shiffrn am besten mit den schwierigen Verhältnissen zurecht. Deutlich verbessert zeigte sich auch die Vorarlbergerin Katharina Liensberger, die nach dem ersten Durchgang mit 0,86 Sek. Rückstand hinter Shiffrin, Swenn-Larsson und Vlhova auf Rang vier lag. Auch Katharina Truppe als 12. und Franziska Gritsch als 14. und Katharina Huber als 19. verschafften sich eine gute Ausgangsposition für den zweiten Durchgang.

Mehr Flop als Top im ÖSV-Team

Als erste Österreicherin ging Katharina Huber in den zweiten Durchgang und schied bereits nach wenigen Toren aus. Besser machte es Franziska Gritsch, die erneut einen guten Lauf zeigte und am Ende auf dem 7. Rang landete. Anschließend schied auch Katharina Truppe mit einem Innenski-Fehler aus. Im Kampf um die Podestplätze legte Wendy Holdener mit einer starken Fahrt vor. Katharina Liensberger riskierte viel, stürzte kurz vor dem Ziel und kam mit über zehn Sekunden Rückstand als 23. ins Ziel.

Nachdem Petra Vlhova klar in Führung ging und Anna Swenn-Larsson an dieser Zeit scheiterte, ging Mikaela Shiffrin ins Rennen und feierte in souveräner Manier mit der 4. Laufzeit im zweiten Durchgang ihren 81. Weltcupsieg.