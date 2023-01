Migranten mit erschlichenen Visa ertappt: Teuer bezahlte Flucht

Am Mittwochmorgen 2023 hat die deutsche Bundespolizei am Grenzübergang Hörbranz zwei iranische Businsassen aufgegriffen.

Eine Streife der Lindauer Bundespolizei kontrollierte die Reisenden eines Fernbusses mit dem Routing Rom-Frankfurt am Main. Unter den Passagieren befanden sich zwei iranische Staatsangehörige, welche zur Überprüfung ihre gültigen iranischen Reisepässe und italienische Kurzzeitvisa vorlegten, welche vom 10. bis 25. Jänner 2023 gültig waren.

Einladungen, Hotelreservierungen und Rückflugtickets

Die beiden Busreisenden waren außerdem im Besitz von Einladungsschreiben, Hotelreservierungen sowie Rückflugtickets, welche sich alle auf einen Aufenthalt in Italien bezogen.

Die Bundespolizisten ermittelten, dass die Hotelbuchungen nicht gültig waren. Die Beamten riefen auch bei dem Einlader an, der auf die Frage, warum sich die beiden Iraner nicht in Italien, sondern in einem Bus nach Deutschland befinden, zunächst auswich und dann schwieg.