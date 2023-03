Migranten erlernen das Fahrradfahren

Vorwiegend Frauen aus dem Ausland absolvieren den Fahrradkurs in Rankweil.

RANKWEIL. Seit vielen Jahren veranstaltet die Marktgemeinde Rankweil mit der Gemeinwesenstelle Mitanand und Organisationsleiterin Katharina Parziani und Sicheres Vorarlberg mit Lutz Schmelziger in der Marktgemeinde Rankweil einen Fahrradkurs für Jedermann. Diesmal machen acht Frauen, bis auf eine Teilnehmerin alle aus der Ukraine und Afghanistan von diesem Angebot Gebrauch. In fünfmal zwei Stunden wird auf dem Vorplatz in der Mittelschule Rankweil in Theorie und Praxis das Fahrradfahren erlernt. Mit dem Beginn der Migrationswelle vor fast einem Jahrzehnt ist auch in Rankweil ein Fahrradkurs für die Menschen fix im Terminkalender. Zum theoretischen Teil zählt das Kennenlernen der gültigen Verkehrsregeln, das Bewusstmachen von sicherheitsrelevanten Features wie die Helmpflicht und sichere Bekleidung sowie der technische Hintergrund eines Fahrrad wie Bremsen, Licht und Reflektoren. So wurde bei diversen Übungen wie das Auf- und Absteigen vom Drahtesel, Kurven fahren, der richtige Druck eines Reifen oder das Bremsen und Schieben eines Fahrrad von Kursleiter Lutz Schmelziger mit den Kursteilnehmern intensiv geprobt. Das Fahrrad ist eine günstige, umweltfreundliche und gesundheitsfördernde Alternative zu anderen Mobilitätsformen. Am Ende vom Fahrradkurs haben alle acht Teilnehmer ein Zertifikat und Bestätigung einer Teilnahme erhalten und können in naher Zukunft sicher besser mit dem Pedalritter den alltäglichen Straßenverkehr bewältigen. VN-TK