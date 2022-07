Microliving - Persönlicher Wohntraum ab 600 Euro

So funktioniert Microliving

Beim Microliving werden kleine Wohneinheiten mit gemeinschaftlich genutzten Flächen kombiniert. "Die Micro-Apartments sind überaus clever geplant, so dass der vorhandene Wohnraum optimal genutzt werden kann. Sie werden komplett mit Designermöbeln möbliert vermietet – der Großteil der hippen Wohnungen in Dornbirn ist schon vergeben."

Wer in seiner Wohnanlage Gesellschaft sucht, kann in Dornbirn beispielsweise die 170 Quadratmeter große Dachterrasse mitbenützen oder sich im Co-Working oder im Co-Living-Bereich aufhalten. Kostenloses WLAN gibt es am gesamten Areal. Entsprechende Rückzugsmöglichkeit hingegen bieten die modernen Zwei-Zimmerwohnungen. Sie sind zwischen knapp unter 30 Quadratmeter bis zu 40 Quadratmeter groß und kosten ab 600 Euro inklusive Betriebskosten.

Persönlicher Wohntraum

Wohnungen für Fachkräfte

Aber auch die in Vorarlberg ansässige Industrie, Unternehmen wie Hilti oder Zumtobel, zeigt großes Interesse, solche Unterkünfte temporär für ihre Fachkräfte bereitstellen zu können: "In der ersten Woche, nachdem wir das Mietangebot veröffentlicht haben, gab es gleich über 500 Mietanfragen", freut sich der Dornbirner Immobilienentwickler und Investor.

Der auch im Immobiliengeschäft tätige Rechtsanwalt Dr. Clemens Pichler hat sich während der Realisierung der Wohnanlage aus dem Joint Venture mit dem Immobilienunternehmen Continuum Holding mit Sitz in Dornbirn zurückgezogen. Die beiden Projekte setzte er folglich in Eigenregie mit seiner eigenen Firma, der ebenfalls in Dornbirn ansässigen Pegasus Holding, um. Weitere Informationen zu den Microliving-Apartments in Dornbirn und Feldkirch gibt es auf der Website.