Mickey, Elsa & Co. auf Abwegen: "Disney Mirrorverse" versagt im Game-Test!

Kurios & kostenlos: Disney-Figuren erhalten ein Fantasy-Makeover und kämpfen gegen fiese Kristall-Klone.

(Android, iOs) Bei Marvel heißt es Multiversum, Disney nennt es „Mirrorverse“. Die Prämisse des Free-2-Play-Abenteuers für Handys macht neugierig: Altbekannte Animations-Figuren fristen ein zweites, deutlich wehrhafteres Dasein in einer alternativen Spiegel-Realität. Im Kampf gegen eine kristalline Duplikats-Bedrohung müssen sie zusammenarbeiten, um die Welt zu retten. Klingt faszinierend und es hätte – auch dank der soliden Action im Häppchenformat – so schön werden können. Allerdings wird das Gameplay komplett zugemüllt von einer sinnlos komplizierten Fortschritts-Mechanik und ständige Bezahl-Drangsalierung.

Man beginnt das Abenteuer mit einer einzigen Figur und schlägt sich frei wählbar durch die verschiedenen Modi. Erst allein, dann im bis zu drei Helden umfassenden Team stürzt man sich in die Kämpfe. Das bedeutet angenehm kurze Echtzeit-Action in kleinen Arenen, wo man kleinere Gegnerwellen samt allfälligen Bossen beseitigt. Über das Feld bewegt man sich mittels Richtungstasten am Touchscreen. Da hakt es teils etwas – vor allem, wenn man per Fingerwisch ausweichen will. Mit verschiedenen Buttons löst man Angriffe und Special-Moves aus. Direkt steuern wir immer eine Figur, die anderen unterstützen uns per Autopilot. Die Spezial-Angriffe der automatisierten Mitstreitenden jedoch können auch fernbedient initiiert werden.