Michael Wendler mit Ankündigung: "Back on November 3rd"

Mit einer Ankündigung bei Instagram hat sich Schlagerstar Michael Wendler zurückgemeldet.

"Back on November 3rd" (Zurück am 3. November) schrieb der 48-Jährige in einer Instagram-Story, wie "bild.de" am späten Donnerstagabend berichtete. Was er für diesen Tag plant, blieb offen. "Bild" zitierte Wendlers langjährigen Manager Markus Krampe mit den Worten: "Michael Wendler ist ja immer für eine Überraschung gut. Für den 3. November ist etwas geplant. Wie das genau aussehen wird, sehen wir dann." Instagram-Storys sind nur zeitlich begrenzt zu sehen, Wendlers Beitrag war am Freitag nicht mehr online.