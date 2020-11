Michael Nachbaur neuer Eigentümer von Nachbaur Reisen

Mit 1. November 2020 übernimmt High Life Reisen-Eigentümer Michael Nachbaur die Nachbaur Reisen GmbH in Feldkirch.

Durch den Zusammenschluss entsteht eines der größten Reiseunternehmen Westösterreichs mit einem kumulierten Jahresumsatz 2019 von über 32 Millionen Euro. Alle Standorte und bestehenden Marken bleiben erhalten, sämtliche Reiseberater/innen werden weiterbeschäftigt. Mit dieser Wunschlösung verkauft Emil Nachbaur sein Lebenswerk an seinen Neffen und geht mit 83 Jahren in den Ruhestand.

Emil Nachbaur, Eigentümer der Nachbaur Reisen GmbH, tritt Anfang November 2020 83-jährig seinen Ruhestand an und verkauft sein Lebenswerk nach 36 erfolgreichen Jahren an seinen Neffen Michael Nachbaur, Eigentümer der High Life Reisen GmbH. Mit nunmehr insgesamt vier Standorten (Götzis, Altenrhein, Feldkirch und Dornbirn) und insgesamt 31 Mitarbeiter/innen führt Michael Nachbaur künftig eines der größten Reiseunternehmen Westösterreichs. Der Jahresumsatz betrug 2019 bei der High Life Reisen GmbH 14,5 Millionen Euro, bei der Nachbaur Reisen GmbH 17,7 Millionen Euro. Für das Jahr 2020 rechnen beide Unternehmen jedoch aufgrund der aktuellen Krise mit prognostizierten Umsatzeinbußen von rund 80 Prozent.

Breit aufgestellt und positiv gestimmt in die Zukunft

Standorte in Feldkirch und Dornbirn bleiben unverändert

Michael Nachbaur wird das Unternehmen unter der Marke Nachbaur Reisen unverändert weiterführen. Beide Standorte, Feldkirch und Dornbirn, bleiben bestehen, alle Reiseberater/innen werden übernommen. „Für unsere Kundinnen und Kunden verändert sich gar nichts – es ergeben sich für alle Seiten Synergien, die wir in den kommenden Jahren optimal nutzen möchten“, erläutert Rainer Nägele, Geschäftsleiter von Nachbaur Reisen, der seit fast 30 Jahren beim Unternehmen beschäftigt ist. Auch Christian Urban, seit 33 Jahren bei Nachbaur Reisen und landesweit bekannter Reiseexperte, freut sich auf die neue Ära: „Mit vielen unserer Kundinnen und Kunden verbindet uns ein langjähriges, freundschaftliches Verhältnis – zu unseren Stärken zählt die hohe Beratungsqualität, die profunde Erfahrung und der hervorragende Service, was die überdurchschnittlich hohe Stammkunden-Anzahl bestätigt.“

Wunschlösung für alle Beteiligten

Das Qualitätsdenken und auch Kriterien wie Mitarbeiterführung haben beim Zusammenschluss der beiden Unternehmen eine wesentliche Rolle gespielt. „Mit meinem Neffen Michael Nachbaur habe ich den Wunschkandidaten für die Übernahme meines Lebenswerks gefunden. Er führt sein Unternehmen High Life Reisen äußerst erfolgreich und mit viel Herzblut. Für mich war entscheidend, dass für alle meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine ideale Lösung für die Zukunft gefunden wird. Wir haben ein ausgezeichnetes Team in Feldkirch und Dornbirn, das maßgeblich am Erfolg in all den Jahren beteiligt war“, unterstreicht Emil Nachbaur und ergänzt: „Alle meine Mitarbeitenden sind bereits seit vielen Jahren, manche seit Berufsbeginn, im Unternehmen – ein gutes Miteinander war mir immer eine Herzensangelegenheit.“