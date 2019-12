Große Ehre für Michael Köhlmeier

Der Vorarlberger Schriftsteller ("Das Mädchen mit dem Fingerhut") erhält den Nestroy-Ring. Der gebürtige Harder wurde schon vielfach ausgezeichnet.

Der österreichische Schriftsteller Michael Köhlmeier erhält 2020 den Nestroy-Ring der Stadt Bad Ischl. Das gab der Bad Ischler Bürgermeister und Kulturreferent Hannes Heide am Samstagabend, dem Geburtstag von Johann Nestroy, in einer Aussendung bekannt.

Das ist Michael Köhlmeier

Köhlmeier wurde 1949 in Hard am Bodensee geboren und lebt in Hohenems in Vorarlberg und Wien. Der Autor der etwa zuletzt erschienenen Romane "Das Mädchen mit dem Fingerhut" (2016) und "Bruder und Schwester Lenobel" (2018) wurde bereits vielfach ausgezeichnet - darunter 2017 mit dem Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung sowie dem Marie Luise Kaschnitz-Preis für sein Gesamtwerk und 2019 mit dem Ferdinand-Berger-Preis.