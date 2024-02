Micaela Schäfer: Darum hat sie einen Kreditschuldenstand in Höhe von 1,5 Millionen Euro

Micaela Schäfer, bekannt aus "Germany's Next Topmodel" und der Erotik-Szene, offenbart im Interview mit RTL einen Kreditschuldenstand von 1,5 Millionen Euro.

Micaela Schäfer, bekannt aus "Germany's Next Topmodel" und diversen Auftritten in der deutschen Erotik-Szene, steht vor finanziellen Herausforderungen. In einem ehrlichen Interview mit RTL offenbarte das 40-jährige Model, dass sie Kreditschulden in Höhe von 1,5 Millionen Euro angehäuft hat. Schäfer, die ihre Karriere außerhalb des Rampenlichts durch Immobilieninvestitionen absichern wollte, findet sich nun in einer prekären finanziellen Lage wieder.

Micaela Schäfer dankt der Bank

Schäfer, die seit etwa zwölf Jahren in den Immobilienmarkt investiert, besitzt laut eigenen Angaben vier Wohnungen in Berlin und baut aktuell ein Haus. "Das Problem ist, dass ich gekauft habe, obwohl ich kein Geld habe", erklärte sie in dem RTL-Interview und fügte hinzu, dass sie in zwei Fällen sogar eine hundertprozentige Finanzierung erhalten habe, was bedeutet, dass sie anfänglich keine Eigenmittel einbringen musste. Ironisch dankte sie der Deutschen Bank für das entgegengebrachte Vertrauen in ihre finanziellen Aussichten – oder wie sie es scherzhaft ausdrückte, in ihre Brüste.