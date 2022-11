Buchtipp: "Mi subers Ländle - Politische Machenschaften, Skandale und andere Affären" von Kathrin Stainer-Hämmerle.

Das im schönen Ländle nicht alles so "suber" ist, wie es scheint, zeigen die 15 Geschichten rund um Affären und Skandale der letzten 80 Jahre. Namhafte Gastautorinnen und Gastautoren rufen in Erinnerung wie es während des Zweiten Weltkriegs zu Arisierungen gekommen ist, dass es auch in Vorarlberg eine Rotlicht-Szene gibt, wie Gerichtsmitarbeiter Testamente im großen Stil fälschen konnten und sie beschreiben Formen des Machtmissbrauchs, die aktuell in der Causa Wirtschaftsbund ihren Höhepunkt finden.