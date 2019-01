Meusburger: "Zum 25-Jahr-Jubiläum ist endgültig Schluss"

Marketingchef Peter Meusburger beendet im Jahr 2020 seine Tätigkeit im Wolfurter Hallenmasters

Seit der Gründung ist Peter Meusburger als Marketingchef beim Wolfurter Hallenmasters dabei. Zum 25-Jahr-Jubiläum der bedeutendsten Breitensportveranstaltung des Landes in den Wintermonaten tritt der 53-Jährige von der Bühne ab und beendet seine ehrenamtliche Tätigkeit im Klub der Hofsteiggemeinde. „Ich will zum großen 25-jährigen Bestehen des Bandenzauber meine aufopfernde Tätigkeit im Marketing im Sinne des Traditionsklubs an meinen Nachfolger übergeben und bis dahin die Marke Hallenmasters noch weiter ausbauen. So wie der sportliche Aspekt hat sich auch im Marketingbereich das Masters rasant schnell entwickelt. Es sind viele persönliche Kontakte und eine enge Partnerschaft zu vielen Klein- und Großsponsoren entstanden“, sagt Peter Meusburger. Mehr als hundert Besuche bei diversen Firmen und Unterstützern vom Masters stehen zwischen der Vorbereitung von August bis Februar für Meusburger auf dem Programm. Seit der Gründung vom Masters sind heutzutage noch etwa zwei Drittel an Sponsoren mit an Bord. Langjährige Partner wie Admiral Sportwetten, Team Aktiv, Schilifte Warth/Schröcken, Hotel Alpenstern Damüls, Mohrenbrauerei, die Vorarlberger Sparkassen als Masters-Hauptsponsor und Neo Hauptsponsor Meusburger Werkzeugbau waren für die Entwicklung hauptverantwortlich. Seit einigen Jahren sind auch Premiumpartner wie Köb Schmierstoffe, Radcult, Rohner Betonwerke und Elektrotechnik Kurt Theurer mit dabei.Ab 2021 kümmert sich im Wolfurter Hallenmasters aber dann ein Nachfolger des scheidenden Funktionär Peter Meusburger um all diese großen Aufgaben.