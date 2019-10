Metalltechnik: Erstklassige Leistungen aus Vorarlberg

Die Vorarlberger Teilnehmer des Bundeslehrlingswettbewerbs der Metalltechniker in Hallein stellten ihr theoretisches und praktisches Können unter Beweis.

Bereits im Vorfeld hat die 14-köpfige Vorarlberger Abordnung erfolgreich bei den Landeslehrlingswettbewerben der Metalltechniker teilgenommen und sich für den Bundeslehrlingswettbewerb (BLW) qualifiziert. Bei diesem stellten die Auszubildenden an zwei Tagen und in sechs unterschiedlichen Kategorien anspruchsvolle Werkstück her, die von einer Jury aus 22 Experten bewertet wurden.