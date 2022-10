Metaller-KV: Arbeitgeber bieten nun bis zu 6,3 Prozent

In der dritten Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für die Metalltechnische Industrie haben die Arbeitgeber am Montag nachgebessert.

Angebot inakzeptabel

Gewerkschaft fordert 10,6 Prozent

Die Gewerkschaften PRO-GE und GPA fordern ein Plus von 10,6 Prozent und wollen vor dem nächsten Verhandlungstermin am 3. November eine große Betriebsräte-Konferenz in St. Pölten abhalten. Bei dieser Konferenz am 2. November sollen laut Gewerkschaft PRO-GE die finalen Abstimmungen für einen Arbeitskampf getroffen werden. Sollte auch die vierte Verhandlungsrunde am 3. November scheitern, kommt es zu Warnstreiks, droht die Gewerkschaft.