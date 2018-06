„Messias“ in Bildstein

Am Sonntag wird eine der populärsten geistlichen Kompositionen aufgeführt.

Wenn das Oratorium von Georg Friedrich Händel am kommenden Sonntag um 17 Uhr aufgeführt wird, wird vermutlich kein einziger Stuhl mehr in der Wallfahrtskirche Maria Bildstein frei sein. Wie kaum ein zweites Werk gilt „Messiah“, so die 1742 in Dublin uraufgeführte Originalfassung, als Meilenstein der geistlichen Kirchenliteratur. Unter der Leitung von Domkapellmeister Benjamin Lack agieren Birgit Plankel (Sopran), Lea Müller (Alt), Eric Price (Tenor) und Martin Summer (Bass) als Gesangssolisten. Sie werden vom Projektchor und dem Orchester Sinfonietta Vorarlberg begleitet.