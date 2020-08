Messi: Kabinen-Video vom Spiel gegen Bayern aufgetaucht

Mit hängenden Schultern sitzt Lionel Messi in der Kabine und hat sich und die Mannschaft offensichtlich schon aufgegeben.

Indes reißen die Gerüchte über einen bevorstehenden Wechsel von Superstar Lionel Messi vom FC Barcelona zu Inter Mailand nicht ab. Inters chinesischer Eigentümer, der Industriekoloss Suning, soll laut Medienberichten zu einer großangelegten Offensive bereit sein, um den sechsmaligen Weltfußballer nach Italien zu holen. Messis Vertrag in Barcelona läuft im kommenden Sommer aus, der 33 Jahre alte Argentinier hat mit Barca in dieser Saison alle drei möglichen Titel verpasst.

City oder Inter - was macht Messi?

"Verrückte Idee: Messi will Barca verlassen, und Inter hofft", schrieb die Gazzetta dello Sport. Manchester City habe zwar mehr Geld als Inter, hieß es in dem Bericht, "doch in Großbritannien gibt es nicht die Steueranreize, die das Leben Messis erleichtern würden".