Messerattacke in der BH Dornbirn: Wallner kritisiert Innenministerium

Nachdem die "VN" und der "Falter" neue Details zum Mord an der BH Dornbirn aufgedeckt haben, kritisiert Landeshauptmann Markus Wallner das Innenministerium.

Anlass für die Kritik des Landeshauptmanns ist ein Zitat des Innenministers Herbert Kickl (FPÖ) im Wiener Wochenblatt “Falter”. “Das Land Vorarlberg hat der Übernahme des Tatverdächtigen in die Grundversorgung zugestimmt”, heißt es in dem Bericht. Der Landeshauptmann weist die Behauptung Kickls entschieden zurück. Das Innenministerium versuche hier, Verantwortung abzuschieben, denn es werde bewusst verschwiegen, dass eine Vorarlberger Beamtin das Innenministerium mehrmals telefonisch vor dem Mann gewarnt und auf seine Gefährlichkeit hingewiesen habe, sagt Wallner im Interview mit Radio Vorarlberg. Besagte Beamtin wollte den mutmaßlichen Täter Soner Ö. nicht in die Grundversorgung in Vorarlberg aufnehmen. Die Vorgangsweise des Innenministeriums sei somit ein “billiger Versuch” sich an einer Mitarbeiterin “abzuputzen”.