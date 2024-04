Messer-Attacke: Laut Polizei mindestens sechs Tote

Bei einer Messer-Attacke in einem Einkaufszentrum in Sydney wurden mehrere Menschen niedergestochen. Die Polizei hat einen Großeinsatz gestartet.

In einem Einkaufszentrum in Sydney sind nach Polizeiangaben mehrere Menschen niedergestochen worden. Der "Sydney Herald Chronicle" berichtete in seiner Online-Ausgabe von mindestens sechs Toten. Eine Stellungnahme lag auch bereits vom australischen Premier Anthony Albanese vor, der sich auf "verheerende Ereignisse" bezog. Der Angreifer wurde von Polizisten erschossen, erklärte die Polizei in einer Pressekonferenz. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.