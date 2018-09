Merkel widerspricht Seehofer: Auch Erfolge bei Migration

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat der Einschätzung von CSU-Chef Horst Seehofer widersprochen, die Migrationsfrage sei "Mutter aller politischen Probleme" in Deutschland.

“Ich sag’ das anders”, sagte die CDU-Vorsitzende am Donnerstag im RTL-Sommerinterview vor dem Hintergrund der teils rassistischen und fremdenfeindlichen Demonstrationen in Chemnitz.

Berlin. “Ich sage, die Migrationsfrage stellt uns vor Herausforderungen. Und dabei gibt es auch Probleme”, so Merkel weiter. Es gebe aber auch Erfolge.