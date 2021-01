Merkel rechnet mit Lockdown bis Ostern in Deutschland

Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel rechnet einem "Bild"-Bericht zufolge damit, dass der Corona-Lockdown noch bis Anfang April dauern muss.

Industrie gegen kompletten Lockdown

Die deutsche Industrie hat vor einem kompletten Herunterfahren der Wirtschaft in der Coronakrise gewarnt. Der neue Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm, sagte am Dienstag in Berlin, es gebe keine Evidenz dafür, dass in Industrieunternehmen Hotspots entstünden. Falls die Produktion für vier Wochen ganz heruntergefahren würde, dauere es jedoch weitere vier Wochen, um sie wieder hochzufahren. Das hätte Folgen für das Wirtschaftswachstum.