"Merit Order-System muss man hinterfragen"

Finanzminister Brunner stimmte sich mit Kollegen über Krise ab.

Das Treffen der Finanzminister der deutschsprachigen Länder in Eschenz im Kanton Thurgau, direkt am Abfluss des Rheins aus dem Bodensee, ist am Dienstag zu Ende gegangen. Die Themen, welche die Finanzminister aus Deutschland, Luxemburg, der Schweiz, Liechtenstein und Österreich auf der Agenda hatten, waren diesmal von besonderer Brisanz: Inflation und Rezessionsgefahren, wirtschaftliche und finanzielle Auswirkungen des Ukraine-Kriegs.

Maßnahmen gegen Teuerung

Österreich sticht im Vergleich der Länder mit seinen Maßnahmen heraus. "Wir haben mit den Paketen, die wir auf den Weg gebracht haben, im Jänner und März waren es vier Milliarden Euro und jetzt sind es 28 Milliarden Euro, sind damit sicher in der Größenordnung über den anderen Ländern – wir reden von sieben bis acht Prozent unseres Bruttoinlandsproduktes, während Luxemburg bei etwa zwei Prozent liegt und Deutschland auch in diesem Bereich."

Strompreisbremse

Merit Order-System

Ein großes Thema im Eschenz war der europäische Strommarkt und das Merit Order-System, in dem das teuerste Kraftwerk den Preis bestimmt und das aufgrund der immensen Preissteigerungen in schwerer Kritik steht. "Dieses System muss man schon hinterfragen. Da sind sich mein deutscher Kollege Christian Lindner und ich uns einig, dass wir hier nochmals auf europäischer Ebene einen Anlauf nehmen müssen, um dieses System zu hinterfragen. Das System macht in normalen Zeiten durchaus Sinn, aber in Zeiten wie diesen bin ich der Ansicht, dass man dieses System aussetzen können sollte. Jedenfalls haben sich Lindner und Brunner darauf geeingt, nochmals eine Vorstoß zu unternehmen. Allerdings so Brunner, glaube er nicht, dass die notwendige Einstimmigkeit erzielt werden kann.