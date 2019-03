Mercedes-Erlkönig in Dornbirn gesichtet

VOL.AT-Userin Karin hat am Freitag in Dornbirn einen richtig großen Erlkönig gesichtet.

Ins Auge gesprungen ist dieses Fahrzeug unserer Userin Karin Hajduk am Freitag Nachmittag in der Garage des Sheraton Hotels in Dornbirn. Es handelt sich dabei wohl um das 2019er Modell des Mercedes GLS. Im Internet gibt es bereits mehrere Bilder von GLS-Erlkönigen mit dieser markanten Front und den auffälligen hinteren Seitenfenstern.