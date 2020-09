Menschen und Tiere zogen ins Tal

Alpabtrieb der Alpe Rubach mit 200 Rindern und Kälbern.

Ziel für Hirten und Tiere war eine Wiese bei der St. Anna Kapelle in Lingenau, wo bei der Viehscheid die Tiere von ihren Besitzern wieder in die heimischen Ställe abgeholt wurden. Die Alpe Rubach ist die größte Vorderwälder Alpe mit rund 240 gealpten Rindern und Kälbern. „Nach vielen unfallfreien Jahren gab es auch dieses Jahr, wie bereits in der letzten Alpsaison, keinen ‚Mojen‘, weil zwei Rinder während der Alpzeit in steilem Gelände zu Tode gestürzt waren“, erläuterte Alpmeister Mathias Eugster. Die Hirten Klaus Aberer und Johannes Meusburger und ihr großes Team freuten sich dennoch über einen schönen Alpsommer und einen unfallfreien Alpabtrieb. Das Lingenauer Bäuerinnen-Team sorgte für beste Bewirtung der Besucher. ME