"Mensch Zuerst Vorarlberg" feierte 15-jähriges Bestehen

Kürzlich feierte der Verein, der sich für beeinträchtigte Menschen starkmacht, ein rundes Jubiläum – inklusive einer einzigartigen Filmpräsentation.

Am 10. November kamen Mitglieder und Unterstützer von "Mensch Zuerst Vorarlberg" in Emil´s Stickerei in Götzis zusammen, um ein besonderes Jubiläum zu feiern. Der Verein, der sich seit 15 Jahren für die Rechte und Träume von Menschen mit Lernschwierigkeiten einsetzt, blickte auf eine beeindruckende Geschichte zurück und gab einen Einblick in zukünftige Projekte durch die Präsentation eines neuen Films.