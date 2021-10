Mendes hütet im Frühjahr das Tor von FC Hörbranz

Der Oldie soll die Leiblachtaler vor dem drohenden Abstieg retten.

Die Winterübertrittszeit im Amateurfußball beginnt erst nach Dreikönig im neuen Jahr 2022. Der Tabellenvorletzte in der Vorarlbergliga, Eco Park FC Hörbranz verzeichnet mit Christian Mendes (48) schon den ersten Neuzugang. Die Leiblachtaler kassierten in sechzehn Meisterschaftsspielen mit 47 Gegentreffern die zweitmeisten in dieser Leistungsstufe. Nun soll Tormann Christian Mendes Hörbranz mit seiner Routine und Qualität zwischen den Pfosten vor dem drohenden Abstieg retten. Goalie Dejan Zivanovic und der VL-Aufsteiger haben sich schon vor Wochen im beiderseitigen Einvernehmen getrennt. Mit Martin Gorbach und Luca Samuel Forster hat Hörbranz noch zwei talentierte Keeper im Aufgebot.