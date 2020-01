Mellauer steckt heißen Kochtopf in Schublade - und geht schlafen

Der Rauch des noch heißen Nudelkochtopfs breitete sich in weiterer Folge im ganzen Stiegenhaus aus. Ein Nachbar schlug Alarm. Die Feuerwehr musste ausrücken, um einen Brand zu verhindern.

In der Nacht auf Sonntag wollte ein 27-jähriger Hausbewohner kurz nach Mitternacht in seiner Wohnung in Mellau Nudeln auf dem Herd kochen. Als der Mann vergaß den Kochtopf vom Herd zu nehmen, verkohlte der Kochtopf. Nachdem der Hausbewohner dies bemerkte, nahm der den Topf vom Herd und hielt ihn nur kurz unter den Wasserhahn, bevor er den verkohlten und noch heißen Kochtopf in einer Schublade unter dem Herd verräumte und sich schlafen legte.