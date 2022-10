Mellau: Pkw in Bregenzer Ache - Suchaktion nach Lenker läuft

Ein Pkw wurde am Sonntagmorgen in der Hochwasser führenden Bregenzerache gesichtet, vom Lenker fehlt bislang jede Spur.

Ein 42-jähriger Mann ist Sonntagfrüh im Bregenzerwald mit seinem Pkw in den Hochwasser führenden Mellenbach geraten. Der Wagen wurde mitgerissen, landete in der Bregenzer Ache und blieb im Gemeindegebiet von Mellau hängen. Das Fahrzeug wurde am Sonntagvormittag entdeckt, von dem 42-Jährigen fehlt jedoch jede Spur. Auch eine groß angelegte Suche entlang des Mellenbachs und der Bregenzer Ache bis zur Mündung in den Bodensee blieb vorerst ohne Erfolg, informierte die Polizei.