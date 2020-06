Meistertitel: Lobeshymnen für Klopps Liverpool

Die Euphorie beim FC Liverpool ist nach dem Gewinn der Fußballmeisterschaft riesig.

Ehemalige Profis und britische Medien überschlugen sich am Freitag mit Lobeshymnen. "Nach 30 Jahren ohne eine englische Meisterschaft sind die Reds wieder Champions, und nach einer Saison für die Ewigkeit könnte es nicht verdienter sein", befand die Zeitung "The Independent". Liverpool-Ikone "King" Kenny Dalglish schwärmte mit Tränen in den Augen: "Jürgen Klopp hat fantastische Arbeit geleistet."