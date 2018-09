Meisterschaftsstart in die Alps Hockey League

Der EC Bregenzerwald empfängt zum Auftakt am kommenden Samstag um 19.30 Uhr den EC Kitzbühel.

Andelsbuch/Dornbirn. Nach einer mehrmonatigen Vorbereitungszeit mit vielen kräfteraubenden Trainings und mehreren Testspielen gegen Teams aus der Schweiz und Deutschland beginnt für die Cracks vom EC Bregenzerwald am Wochenende der Ernst, sprich die Meisterschaft in der Alps Hockey League.

Die Wälder, die in der Vorsaison für viele Experten überraschend bis am Schluss um die Play Off-Plätze mitmischen konnten, haben ihren Kader erneut stark verjüngt – vornehmlich mit Nachwuchstalenten aus Vorarlberg. „Wir wollen bis zum Einzug in die Wälderhalle im Jahr 2020 75 Prozent Ländle-Spieler in unseren Reihen haben“, beschreibt Langzeit-Obmann und Generalmanager Guntram Schedler den nachhaltigen Weg der Wälder.