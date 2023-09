Meisterschaftsauftakt für den EC Bregenzerwald

Die Cracks starten mit einem Heimspiel in die Alps Hockey League.

Andelsbuch/Dornbirn. Gut gerüstet geht der EC Bregenzerwald in die neue Alps Hockey League- Saison. Nach einer viermonatigen Vorbereitungszeit und mehreren Testspielen – zuletzt gab es vier Siege in Serie – lädt das neu formierte Team am kommenden Samstag, 16. September ab 19.30 Uhr zum Spiel gegen einen der Mitfavoriten, die Red Bull Juniors aus Salzburg ins Dornbirner Messeeisstadion.

Wie in jeder Saison gab es bezüglich der Spieler in der Übertrittszeit ein Kommen und Gehen. Elf Abgängen stehen zehn Neuzugänge plus sieben Nachwuchscracks über die Ausbildungsvereinbarung mit den Pioneers Vorarlberg gegenüber. Besonders schmerzt der Abgang von Goalgetter Waltteri Lehtonen aus Finnland, der sich mit seinen 51 Scorerpunkte für höhere Aufgaben empfohlen hat. Erfreulich, dass der Lette Roberts Lipsbergs (44 Scorerpunkte) mit seiner Familie in Vorarlberg sesshaft geworden ist und zumindest eine weitere Saison seine Eishockeyschuhe für den EC Bregenzerwald schnürt.