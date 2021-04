Meisterschaft und VFV-Cup wird wieder aufgenommen

Im Monat Juni sollen die Nachtragsspiele der Hinrunde in allen Ligen des Landes ausgetragen werden und auch der Pokalbewerb.

Ab 19. Mai dürfen die rund 70 Ländleklubs im Vorarlberger Amateurfußball nach derzeitigen Stand endlich wieder trainieren. Seit Ende Oktober 2020 steht der Amateurfußball still und auch kein Training war möglich. Laut VFV Langzeitpräsident Horst Lumper ist der Verband bereit für eine Fortsetzung und Wiederaufnahme des Spielbetrieb. "Ich glaube fest daran die Meisterschaft fortzusetzen und werden in den nächsten Tagen einen Plan erstellen", so Horst Lumper. In englischen Wochen ab Mitte Juni könnte der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden. "Wir sind Gewehr bei Fuß". Drei bis vier Wochen könnte ab 19. Mai trainiert werden, ehe im Juni die rund fünfzig Nachtragsspiele in allen Ligen des Landes gespielt werden um eine Wertung für die Saison 2020/2021 durchführen zu können. Es gibt nur Auf- und keine Absteiger. Nicht nur der Meisterschaftsbetrieb, zumindest die Hinrunde, auch der VFV Pokal könnte fortgesetzt werden. Im ganzen Monat Juni wird gekickt.