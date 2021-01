Meistermacher kehrt nach Krumbach zurück

Der Nachfolger für Zoran Martinovic beim Wälderklub steht nun fest

Als aktiver Spieler, in der Abwehrreihe, glänzte Klaus Unterkircher (52) in den 80iger und 90iger Jahren bei Austria Lustenau, SW Bregenz und FC Dornbirn. In Krumbach beendete Unterkircher im Jahr 2007 seine Laufbahn als Fußballer. Apropos Krumbach: Als Trainer wurde er in Krumbach in der Saison 2007/2008 mit dem Wälderklub schon Meister in der 3. Landesklasse. Dreizehn Jahre später kehrt Klaus Unterkircher als Coach zum dritten in der dritten Landesklasse nach Krumbach wieder zurück und wird Nachfolger des scheidenden Trainer Zoran Martinovic.