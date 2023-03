Meistermacher bleibt an Bord

FC Hittisau stellt die Weichen für die Zukunft.

"Ich bin sehr glücklich, dass ich weiterhin als Cheftrainer hier in Hittisau arbeiten werde", sagte Pelko. "Ich glaube, dass wir in der vergangenen und auch in der laufenden Saison einige wichtige Fortschritte gemacht haben(gerade was das ausbilden unserer Eigenbauspieler angeht , aber wir haben noch viel Arbeit vor uns. Ich bin zuversichtlich, dass wir als Team noch stärker werden und in der kommenden Saison positiv überraschen werden“ Pelko hatte in der vergangenen Saison das Team vom KFZ Hagspiel FC Hittisau zum Meistertitel geführt. Er wird nun weiterhin hart daran arbeiten, um sicherzustellen, dass die Entwicklung der Eigenbauspieler wie auch die Weiterentwicklung des Team in der kommenden Saison weitergeht.